Новый хит от Balenciaga: бренд представил модный браслет в виде обычного рулона скотча (фото)

В сети новинка от бренда вызвала бурную реакцию

Известный французский дом моды Balenciaga удивил поклонников своих товаров новинкой — браслетом в виде обычного рулона скотча. О брендовости этого аксессуара говорит только повторяющаяся надпись Balenciaga на втулке. Выглядит такой браслет весьма экстравагантно и уже вызвал бурные споры в сети.

Как оказалось, новинка весьма недешевая — скотч-браслет Gaffer Bangle стоит около 3000 евро. Он был представлен в коллекции осень/зима 2024, пишет Independent. Его заметили на руке одной из моделей, которая шла по подиуму.

Пользователи сети бурно отреагировали на новый "хит" от Balenciaga. Некоторые сначала решили, что это такая шутка. Многие считают, что Balenciaga продолжает играть с миром моды и пытается сделать бедность эстетикой.

Надо сказать, что это уже не первый случай, когда Balenciaga делает из обычных вещей или предметов модные аксессуары. Так, в 2023 году бренд представил на своем показе платье-мусорный мешок, которое вызвало шквал шуток в сети. И это при том, что цена изделия составила около 240 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Balenciaga выпустили странные сапоги для мотокросса за 5 тысяч евро. Новинка также возмутила сеть, творение бренда назвали "противозачаточными сапогами".