Новий хіт від Balenciaga: бренд представив модний браслет у вигляді звичайного рулона скотча (відео)

У мережі новинка від бренду викликала бурхливу реакцію

Відомий французький будинок моди Balenciaga здивував шанувальників своїх товарів новинкою — браслетом у вигляді звичайного рулона скотча. Про брендовість цього аксесуара говорить тільки напис Balenciaga, що повторюється на втулці. Виглядає такий браслет дуже екстравагантно і вже викликав бурхливі суперечки у мережі.

Як виявилося, новинка дуже недешева – скотч-браслет Gaffer Bangle коштує близько 3000 євро. Він був представлений у колекції осінь/зима 2024 року, пише Independent. Його помітили на руці однієї з моделей, що йшла подіумом.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на новий "хіт" від Balenciaga. Дехто спочатку вирішив, що це такий жарт. Багато хто вважає, що Balenciaga продовжує грати зі світом моди і намагається зробити бідність естетикою.

Треба сказати, що це вже не перший випадок, коли Balenciaga робить із звичайних речей чи предметів модні аксесуари. Так, у 2023 році бренд представив на своєму показі сукню-сміттєвий мішок, що викликало шквал жартів у мережі. І це при тому, що ціна виробу становила близько 240 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Balenciaga випустили дивні чоботи для мотокросу за 5 тисяч євро. Новинка також обурила мережу, творіння бренду назвали "протизаплідними чоботями".