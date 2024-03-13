Пастельный разноцветный френч: американская мастерица поделилась секретами модного маникюра (видео)

Мастерица работала с пастельной гаммой, но разных оттенков

Если японская мастерица раскрыла модницам секреты весеннего маникюра с нежными цветами сакуры, то американская мастерица показала, как сделать оригинальный французский маникюр в пастельных цветах. Такой вариант можно считать символом женственности и элегантной классики.

thenaillologist на своей странице в Instagram продемонстрировала, как воплотить смелые идеи, сделав радужный французский маникюр. Такой вариант дизайна имеет нежный и одновременно игривый вид и подходит к любой одежде.

Лак нанесли с помощью тонкой кисти по краю ногтя, а также провели поперечную линию. Край полностью покрыли лаком. Тонкой белой линией мастерица очертила контур окрашенного сегмента.

Радуга в пастельных цветах

Мастерица работала с пастельной гаммой, но разных оттенков.

Женщина для пастельного французского маникюра выбрала желтый, неяркий оранжевый, коралловый, розовый и сиреневый цвета.

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