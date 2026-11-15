Имбирь быстро портится из-за одной ошибки: как лучше его хранить

Отдельные правила для целого корня, очищенных кусочков и запаса для готовки

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Свежий имбирь храните в холодильнике сухим, неочищенным и плотно упакованным – в пакете или контейнере. Чтобы корень дольше оставался пригодным, заморозьте его порциями. Влага и открытые срезы ускоряют порчу, поэтому мойте и очищайте только ту часть, которую собираетесь использовать.

Как подготовить имбирь и выбрать способ хранения, рассказывает "Телеграф". Целый корень, очищенные кусочки и натертая мякоть требуют разного подхода.

Как подготовить имбирь к хранению

Выбирайте плотный корень без мягких влажных участков, плесени и постороннего запаха. Сильно сморщенная кожица – признак того, что имбирь потерял влагу и подсох. Чем свежее корень при покупке, тем лучше он сохранит сочность и аромат.

Не мойте корень целиком перед тем, как убрать его в холодильник. Осторожно счистите сухую землю щеткой или салфеткой. Если имбирь уже вымыли, тщательно обсушите его, в том числе в углублениях между отростками. В упаковке не должно остаться капель воды.

Как подготовить имбирь к хранению / Freepik

Как хранить целый и разрезанный имбирь в холодильнике

Положите неочищенный корень в пакет с застежкой, выпустите лишний воздух и плотно закройте его. Можно использовать и небольшой контейнер с крышкой. Держите имбирь в овощном отсеке холодильника. Бумажная салфетка внутри упаковки впитает лишнюю влагу. Если она отсырела, замените ее сухой.

Отрезайте от корня столько, сколько нужно для блюда, а остаток сразу убирайте обратно. Перед упаковкой насухо промокните срез. Очищенный имбирь храните отдельно, в закрытом контейнере, и используйте в первую очередь: без кожицы он быстрее теряет влагу. Если остаток уже натерт или мелко нарезан, а готовить в ближайшее время вы не собираетесь, сразу отправьте его в морозилку.

Время от времени проверяйте имбирь. Если в пакете появился конденсат, обсушите корень и замените влажную упаковку. Имбирь с плесенью, слизью, сильной мягкостью или неприятным запахом выбросьте целиком. Замораживание не сделает испорченный продукт пригодным для еды.

Как заморозить имбирь для чая и блюд

Перед заморозкой вымойте корень и хорошо обсушите. Заморозить его можно целиком, небольшими кусочками, ломтиками или в натертом виде. Выбирайте форму, с которой удобнее готовить: ломтики подойдут для напитков и бульонов, натертый имбирь – для соусов, маринадов и горячих блюд. Если хотите заморозить очищенный корень, снимите кожицу до нарезки.

Разложите ломтики или небольшие порции натертого имбиря на подносе с пергаментом так, чтобы они не соприкасались. Когда заготовки замерзнут, переложите их в пакет для заморозки или закрывающийся контейнер. Так вы сможете брать нужное количество, не размораживая весь запас.

Предварительная заморозка на подносе не дает порциям слипнуться. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Выпустите из пакета лишний воздух и укажите дату заморозки, чтобы сначала использовать более ранние заготовки. Имбирь для горячих блюд и напитков обычно не нужно размораживать: добавляйте его прямо во время приготовления. Целый замороженный кусочек удобно натирать по мере необходимости.

После размораживания имбирь становится мягче. Поэтому замороженный корень лучше подходит для блюд и напитков, чем для подачи свежими ломтиками. Если нужна плотная текстура, оставьте немного имбиря в холодильнике, а остальное заморозьте.

Как сообщал "Телеграф", помидоры лучше хранить при комнатной температуре, оставляя между ними место для циркуляции воздуха подробнее о хранении помидоров. Этот пример показывает, что способы хранения зависят от продукта, но не заменяет рекомендации по хранению имбиря.