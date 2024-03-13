Пастельний різнокольоровий френч: американська майстриня поділилася секретами модного манікюру (відео)

Майстриня працювала з пастельною гамою, але різних відтінків

Якщо японська майстриня розкрила модницям секрети весняного манікюру із ніжними квітами сакури, то американська майстриня показала, як зробити оригінальний французький манікюр в пастельних кольорах. Такий варіант дизайну можна вважати символом жіночності та елегантної класики

thenaillologist на своїй сторінці в Instagram продемонструвала, як втілити сміливі ідеї, зробивши райдужний французький манікюр. Такий варіант дизайну має ніжний та водночас грайливий вигляд та пасуватиме до будь-якого одягу.

Лак нанесли за допомогою тоненького пензля по краю нігтя, а також провели поперечну лінію. Край повністю покрили лаком. Тонкою білою лінією майстриня окреслила контур зафарбованого сегмента.

Веселка в пастельних кольорах

Майстриня працювала з пастельною гамою, але різних відтінків.

Жінка для пастельного французького манікюру обрала жовтий, неяскравий помаранчевий, кораловий, рожевий та бузковий кольори.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урізноманітнити френч. Ми поділилися, як розбавити класичний манікюр яскравими акцентами.