ВВК признала непригодным: можно ли уволиться со службы заочно, находясь в СЗЧ (видео)

Апелляционный суд отклонил жалобу воинской части по спору о рассмотрении рапорта

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Военнослужащий, который находится в СЗЧ и признан непригодным к службе, может дистанционно подать рапорт и добиваться увольнения, не возвращаясь предварительно в часть. В рассмотренном судом деле командование должно было принять решение по рапорту, а не ограничиваться приглашением прибыть лично.

Об этом рассказал адвокат Алексей Мендрух, который разобрал решение Третьего апелляционного административного суда. Военнослужащего признали непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, но оформление увольнения стало предметом судебного спора.

Почему ответ воинской части признали ненадлежащим

19 января 2024 года военнослужащий отправил командиру рапорт почтой. Он просил уволить его по состоянию здоровья на основании части четвертой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Почтовые документы подтверждали, что часть получила отправление.

Командование сообщило, что приняло положительное решение по вопросу увольнения. При этом военнослужащему предложили прибыть в район временного расположения части в Изюмском районе Харьковской области, доложить непосредственному начальнику и приступить к исполнению обязанностей. В ответах также требовали письменно объяснить, почему он самовольно оставил часть.

Суд указал, что информационное письмо о положительном решении не заменяет предусмотренного законом результата рассмотрения рапорта. Апелляционная инстанция оставила жалобу воинской части без удовлетворения, а решение окружного административного суда о противоправном бездействии при рассмотрении обращения – без изменений.

Какое решение должны принять по рапорту

Адвокат сослался на постановление Верховного суда от 2 апреля 2025 года по делу № 280/746/24. Согласно приведенной им позиции, уполномоченные должностные лица должны издать приказ по личному составу об увольнении либо предоставить обоснованный отказ. Рапорт считается рассмотренным, когда решение принято и должным образом доведено до военнослужащего.

"Нельзя просто направить в ответ на рапорт приглашение. Рапорт должен быть либо удовлетворен – как в этом случае, приказом об увольнении из воинской части, – либо по нему должен быть отказ", – пояснил адвокат Алексей Мендрух.

Пункт 233 положения № 1153/2008 предусматривает подачу рапорта и документов, которые подтверждают основание для увольнения. В рапорте указывают это основание, отношение военнослужащего к прохождению службы в резерве по соответствующей военно-учетной специальности, а также районный ТЦК и СП, куда следует направить личное дело.

Почтовые документы подтвердили, что воинская часть получила рапорт Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Какие документы военнослужащий отправил почтой

К рапорту в рассмотренном деле приложили копии военного билета, выписки из медицинской карты стационарного больного и ранее поданного рапорта. Военнослужащий также отправил нотариально заверенные копии свидетельства о болезни и его продолжения, паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Для дистанционной подачи Мендрух рекомендует отправлять рапорт ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. По его словам, нужно сохранить подтверждение и отправки, и получения документов воинской частью.

Если командование не рассматривает обращение должным образом, адвокат указывает на возможность защитить свои права через суд. При оформлении увольнения приказ должны довести до воинской части по месту службы и ТЦК и СП по месту постановки на воинский учет.

Как сообщал "Телеграф", в Украине до 1 декабря планировали подготовить новый общественный договор о мобилизации. В его рамках обсуждали более жесткие меры для уклонистов и военнослужащих, самовольно оставивших часть.