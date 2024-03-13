Найдена идеальная стрижка для женщин старше 50: вот как она выглядит (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Она придает волосам невероятный объем и омолаживает
Женщина с возрастом приобретает изысканный и привлекательный вид. Для поддержания этой элегантности достаточно просто изменить прическу, на ту, что поможет выглядеть свежо и стильно в 50 лет и старше.
Какую стрижку можно выбрать, чтобы именно вы выглядели молодо и привлекательно? Как пишет tsn, речь идет об одном современном тренде.
Идеальная стрижка для женщин 50+
Градуированное каре признана лучшим выбором для того, чтобы подчеркнуть красоту и стать визуально моложе. Она подходит всем женщинам, независимо от возраста, типа лица и структуры волос. Многослойность данной стрижки добавляет объем волосам, делая их визуально гуще и здоровее. Этот стиль особенно подходит обладательницам тонких волос.
Еще одно явное преимущество этой прически заключается в ее легкости укладки, которая не требует особых усилий или специальных средств. Для создания формы достаточно лишь фена и круглой щетки или обычной расчески.
Стилисты не советуют слишком сильно экспериментировать с формой стрижки. Чем проще и естественнее прическа, тем эффективнее она придает молодости, скрывает недостатки и подчеркивает естественную красоту. Если есть желание сделать челку, лучше выбирать только асимметричные варианты.
Ранее мы писали, какие три варианта стрижек лучше избегать женщинам 40+. Они подчеркивают морщины и визуально старят.