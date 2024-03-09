Подойдут на любую фигуру: стилист назвала пять "горячих" трендов юбки весной (фото)

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Сезон за сезоном модные дома выпускают обновленные модели женских юбок на своих показах. Чтобы быть в тренде и знать последние новинки моды, рассмотрим, какие фасоны юбок будут актуальны весной 2024 года.

В этом сезоне – разнообразие в моделях и формах, которые можно выбрать на любую фигуру и вкус. Об этом говорит украинский стилист Ната Москаленко.

Пышные юбки-баллоны, в складку в стиле 50-х добавят женственности в образы. Юбки-карандаши мини и миди длины подойдут как для работы, так и для выходов. "Голые" юбки продолжают свою популярность. Она хорошо адаптируется в образы жизни. Асимметричные юбки всегда придадут интересный акцент к образу. Кожаные юбки всех моделей просто заполонили подиумы, поэтому обращаем внимание на эту фактуру.

Добавим, что весенние образы не могут быть полны без верхней одежды. Для создания удачных весенних образов важно подбирать не только обувь и аксессуары, но и рассматривать такие варианты как пальто, плащи, кожаные куртки и тренчи. Ранее Ната Москаленко выделила 6 главных трендов верхней одежды весны 2024.