Оригинальные идеи маникюра 2024, которые подойдут обладательницам коротких ногтей (фото)

Вдохновляйтесь крутыми вариантами нейл-дизайна. Вы захотите их повторить

Ранее мы рассматривали дизайн ногтей в прекрасных сине-желтых оттенках. А теперь "Телеграф" отобрал модные варианты маникюра специально для коротких ногтей. С помощью 10 разнообразных идей для нейл-арта мы опровергнем утверждение о том, что на коротких ногтях нельзя воплотить абстрактные узоры, цветочные мотивы или даже дерзкие образы.

Когда ногти короткие, маникюр становится ключевым: во-первых, он должен придать ногтям ухоженный, аккуратный вид, во-вторых, сделать их неотъемлемой частью образа. Подбор оттенка и дизайна ногтей играет здесь важную роль. В 2024 году вариантов — множество, вы можете выбрать те, которые соответствуют вашему вкусу и трендам.

"Телеграф" собрал разнообразные идеи для нейл-дизайна, чтобы вы могли насладиться ими надолго. Даже если вы предпочитаете ежедневно менять маникюр, у нас достаточно вариантов, чтобы вас вдохновить. Сохраняйте понравившиеся идеи в заметках и поделитесь ими со своим любимым мастером.

Ранее мы рассказывали о розовом маникюре. Это один из наиболее востребованных в сфере нейл-арта, который долгое время ассоциировался лишь с женственностью и нежностью. Однако у этого цвета гораздо больше аспектов, чем мы привыкли представлять.