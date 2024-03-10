Стрижки для женщин за 50 на короткие волосы, которые омолаживают: топ-3 (фото)

Эти стрижки могут превратить любую женщину в икону стиля

Правильно подобранная стрижка помогает подчеркнуть форму лица, создавая визуально пропорциональные черты, придает шее изящество и акцентирует преимущества женской красоты, отводя внимание от недостатков. 65-летняя Шэрон Стоун со стрижкой пикси скрыла возрастные изменения и омолодиться. С нее стоит взять пример женщинам 50+ с короткими волосами.

Представленные в топе стрижки сделают любую женщину иконой стиля, пишет tsn. Парикмахеры-эксперты рекомендуют эти прически для женщин, желающим омолодиться и добавить игривости в свой образ.

Боб с крутыми концами

Этот вариант стрижки придаст объем тонким волосам и создаст стильный молодежный вид. Благодаря выступающим вперед кончикам локонов она добавит динамизма вашему общему облику. Поэтому это отличный выбор для всех женщин старше 50, желающих легко и безупречно обновить свой стиль.

Пикси с объемом на макушке

Добавляет объем и придает волосам плотность. Короткая, энергичная прическа выражает естественную красоту, подчеркивая изящество скул. Эта стрижка легко поддерживается: достаточно просто немного взбить волосы руками, чтобы придать им желаемую форму.

Пикси с мягкими боковыми частями

Этот стиль создает мягкие переходы между слоями, что добавляет объема локонам, делая их более густыми и живыми. Этот вариант стрижки не требует особой укладки и подходит для волос различной структуры.

Ранее мы писали, какие три варианта стрижек лучше избегать женщинам 40+. Они подчеркивают морщины и визуально старят.