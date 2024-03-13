Знайдено ідеальну стрижку для жінок старше 50: ось який вигляд вона має (фото)

Вона надає волоссю неймовірного об'єму і омолоджує

Жінка з віком набуває вишуканого та привабливого вигляду. Для підтримки цієї елегантності досить просто змінити зачіску на ту, що допоможе виглядати свіжо і стильно в 50 років і старше.

Яку стрижку можна обрати, щоб саме ви виглядали молодо та привабливо? Як пише tsn, йдеться про один сучасний тренд.

Ідеальна стрижка для жінок 50+

Градуйоване каре визнано найкращим вибором для того, щоб підкреслити красу і стати візуально молодшою. Вона підходить всім жінкам, незалежно від віку, типу обличчя та структури волосся. Багатошаровість даної стрижки додає об'єм волоссю, роблячи його візуально густішим і здоровішим. Цей стиль особливо підходить власницям тонкого волосся.

Ще одна явна перевага цієї зачіски полягає в її легкості укладки, яка не потребує особливих зусиль чи спеціальних засобів. Для створення форми достатньо лише фена та круглої щітки або звичайного гребінця.

Стилісти не радять надто експериментувати з формою стрижки. Чим простіша і природніша зачіска, тим ефективніше вона надає молодості, приховує недоліки та підкреслює природну красу. Якщо є бажання зробити чубок, краще вибирати лише асиметричні варіанти.

Раніше ми писали, які три варіанти стрижок краще уникати жінкам 40+. Вони акцентують на зморшках і візуально старять.