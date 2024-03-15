Вы влюбитесь в эти образы: как и с чем носить трендовые кофточки с открытыми плечами (фото)

Такая кофточка точно должна быть в вашем гардеробе

Весно все модницы делают ревизию в своем гардеробе и гоняются за трендовыми обновками. В этом сезоне в моду снова возвращаются стильные кофточки и платья с открытыми спущенными плечами. "Телеграф" уже рассказывал, какие юбки будут на пике трендов весной, а сегодня делится, как вплетать в образы стильные кофточки со спущенными плечами.

Как оказалось, есть много интересных вариантов, как создавать образы с вещами, которые открывают плечи, пишет theLime. Такая одежда классно подчеркивает линию плеч, фигуру и ноги, если грамотно подойти к созданию образов.

По словам дизайнеров, в весеннем гардеробе должна быть кофточка с открытыми плечами базового белого цвета. Она прекрасно сочетается с другими элементами гардероба и дарит образам особой элегантности.

Фото: Pinterest

Прекрасно такие кофточки сочетаются с широкими джинсами. При этом оттенок "верха" можно варьировать — от белого, до черного или более яркого. С моделями и оттенками джинсов также можно поэкспериментировать.

Фото: Pinterest

Хорошо сочетаются кофточки с открытыми плечами с джинсами-скинни, которые также возвращаются в моду в этом сезоне. Узкие джинсы подчеркнут ноги, а кофточка сделает акцент на изящных плечах.

Фото: Pinterest

Отличным вариантом станет сочетание такой кофточки с кожаными или прямыми брюками и пиджаком. Здесь можно поиграть на контрасте, что сделать образ особенно элегантным.

Фото: Pinterest

Можно вплетать в свой гардероб платья мини и макси длины похожего фасона с открытыми плечами. Такой образ будет выглядеть очень женственно и подчеркнут изгибы фигуры.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про топ-5 трендовых моделей кроссовок. Такие кроссы будут на пике популярности этой весной.