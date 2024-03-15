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Ви закохаєтеся в ці образи: як і з чим носити кофточки з відкритими плечима (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
З такими кофтинками можна створювати стильні образи цієї весни Новина оновлена 15 березня 2024, 08:50
З такими кофтинками можна створювати стильні образи цієї весни. Фото Pinterest

Така кофточка має бути у вашому гардеробі.

Весною всі модниці роблять ревізію у своєму гардеробі та ганяються за трендовими обновками. Цього сезону в моду знову повертаються стильні кофточки та сукні з відкритими спущеними плечима. "Телеграф" вже розповідав, які спідниці будуть на піку трендів навесні, а сьогодні ділиться, як вплітати в образи стильні кофточки зі спущеними плечима.

Як виявилося, є багато цікавих варіантів, як створювати образи з речами, які відкривають плечі, пише theLime. Такий одяг класно підкреслює лінію плечей, фігуру та ноги, якщо грамотно підійти до створення образів.

За словами дизайнерів, у весняному гардеробі має бути кофточка з відкритими плечима базового білого кольору. Вона чудово поєднується з іншими елементами гардеробу та дарує образам особливої елегантності.

біла кофточка
Фото: Pinterest

Прекрасно такі кофточки поєднуються із широкими джинсами. При цьому відтінок "верху" можна варіювати — від білого, до чорного або яскравішого. З моделями та відтінками джинсів також можна поекспериментувати.

червона кофточка
Фото: Pinterest

Добре поєднуються кофточки з відкритими плечима з джинсами-скінні, які також повертаються в моду цього сезону. Вузькі джинси підкреслять ноги, а кофточка наголосить на витончених плечах.

образи на весну
Фото: Pinterest

Відмінним варіантом стане поєднання такої кофточки зі шкіряними або прямими брюками та піджаком. Тут можна пограти на контрасті, що зробити образ особливо елегантним.

тотал блек
Фото: Pinterest

Можна вплітати у свій гардероб сукні міні та максі довжини схожого фасону з відкритими плечима. Такий образ виглядатиме дуже жіночно та підкреслять вигини фігури.

сукня на весну
Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 трендових моделей кросівок. Такі кроси будуть на піку популярності цієї весни.

Теги:
#Стиль #Мода 2024 #Весна 2024