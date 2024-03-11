Макси, плиссе или деним? Эти юбки будут на пике трендов весной 2024 (фото)

Узнайте, какие юбки будут в моде в новом сезоне

Пришла весна, а значит самое время обновить свой гардероб на новый сезон. Особое внимание модницам стоит обратить на юбки, так они будут пользоваться популярностью. "Телеграф" уже рассказывал об идеальных платьях для весеннего гардероба, а сегодня делится, какие юбки будут в тренде весной 2024.

Как оказалось, в новом модном сезоне, на пике популярности будут макси-юбки, деним и плиссе, пишет gazeta.ua. Предлагаем узнать о них подробнее.

Юбка-карандаш

Классическая юбка-карандаш никогда не выходит из моды. Это прекрасный вариант для создания офисных и официальных образов. Также ее можно вплетать в более свободные и вечерние луки. В новом сезоне обратите внимание на красный и бордовый оттенки, они будут особенно популярны.

Фото: Pinterest

Юбка-макси

Длинные юбки макси-длины также будут пользоваться спросом среди модниц. Такой предмет гардероба хорошо сочетается в образах, особенно если носить их с кроссами и ботильонами.

Фото: Pinterest

Юбка-плиссе

Юбки текстуры плиссе будут на пике трендов этой весной. Лучше всего выбрать макси-длину. Такая юбка хорошо сочетается со свитерами, водолазками и кожанками. С ней можно создавать крутые весенние образы.

Фото: Pinterest

Деним

Джинсовые юбки тоже возвращаются в моду в новом весеннем сезоне. Здесь есть место для экспериментов — можно выбирать как более короткие, так и длинные фасоны. Главное, правильно сочетать деним с другими элементами гардероба.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про топ-5 трендовых моделей кроссовок. Такие кроссы будут на пике популярности этой весной.