Укр

Две стрижки, которые смело можно назвать немодными этой весной (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Каре есть разные вариации Новость обновлена 15 апреля 2024, 17:27
Каре есть разные вариации. Фото Freepik

А что вы слышали о стрижке "медуза"?

Некоторые модные стрижки весеннего сезона можно смело отметить как антитренды. Если вы хотите обновить свой образ и, при этом, не выглядеть неуместно или старомодно, то стоит знать о новых и устаревших тенденциях.

На данный момент неактуальными (вышедшими из моды) стрижками считаются каре и так называемая "медуза". Детальнее об этих антитрендых "Телеграф" рассказывает в материале ниже.

Стрижка "медуза"

Этот стиль характеризуется верхним слоем волос, подстриженным под округленный боб, в то время как нижний слой остается длинным. Именно резкие перепады в длине волос делают эту стрижку неактуальной для нынешнего сезона. Лучше выбирать более сбалансированные и симметричные варианты стрижек.

стрижка медуза
Фото: tufishop.com.ua

Стрижка "каре"

Существует разнообразие вариантов стрижки каре, и если говорить о текущих тенденциях, то этой весной стоит отказаться от классического боб-каре с ровным срезом. Вместо этого, если вы предпочитаете длину волос до плеч, лучше выбрать стрижку каскад. Ровные концы могут быть актуальны лишь в случае, если каре не опускается ниже середины шеи.

Стрижка каре
Фото: barb.ua

Ранее мы рассказывали, какая стрижка подходит для женщин 50+. Назван идеальный вариант, который омолодит и спрячет морщинки.

Теги:
#Мода #Прически #Каре #Стрижки #Антитренды