Две стрижки, которые смело можно назвать немодными этой весной (фото)

А что вы слышали о стрижке "медуза"?

Некоторые модные стрижки весеннего сезона можно смело отметить как антитренды. Если вы хотите обновить свой образ и, при этом, не выглядеть неуместно или старомодно, то стоит знать о новых и устаревших тенденциях.

На данный момент неактуальными (вышедшими из моды) стрижками считаются каре и так называемая "медуза". Детальнее об этих антитрендых "Телеграф" рассказывает в материале ниже.

Стрижка "медуза"

Этот стиль характеризуется верхним слоем волос, подстриженным под округленный боб, в то время как нижний слой остается длинным. Именно резкие перепады в длине волос делают эту стрижку неактуальной для нынешнего сезона. Лучше выбирать более сбалансированные и симметричные варианты стрижек.

Стрижка "каре"

Существует разнообразие вариантов стрижки каре, и если говорить о текущих тенденциях, то этой весной стоит отказаться от классического боб-каре с ровным срезом. Вместо этого, если вы предпочитаете длину волос до плеч, лучше выбрать стрижку каскад. Ровные концы могут быть актуальны лишь в случае, если каре не опускается ниже середины шеи.

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