Самые сексуальные прически для девушек: мужчины не оторвут взгляд (фото)

Эти 3 модных женских причесок очень нравятся мужчинам

Каждая девушка хотя бы раз в жизни задумывалась, что же привлекает мужчин в женщинах. Многие готовы измениться ради своего возлюбленного кардинально. Даже самая обычная и простая укладка волос может оказать на партнера невероятное воздействие.

Кроме того, что волосы должны быть здоровыми и ухоженными, стоит знать, какие прически кажутся представителям сильного пола сексуальными и привлекательными. "Телеграф" выбрал тройку наилучших вариантов.

Голливудские локоны

Локоны — универсальное решение для любого случая, однако "голливудские волны" — оптимальный выбор, если ваша цель — завоевать мужчину с первого взгляда.

Омбре

Эта прическа придает женщине индивидуальность и притягивает внимание мужчин. Особенно популярны среди них серые оттенки омбре, позволяющие быть одновременно блондинкой и брюнеткой.

Растрепанный пучок

Хаотично собранные волосы могут создать эффектный и стильный образ. Мужчины могут воспринимать его как простое сборное укладывание, но они при этом признают его чувственность и сексуальность.

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