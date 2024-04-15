Дві стрижки, які можна назвати немодними цієї весни (фото)

А що ви чули про стрижку "медуза"?

Деякі модні зачіски весняного сезону можна сміливо відзначити як антитренди. Якщо ви хочете оновити свій образ і, при цьому, не виглядати недоречно або старомодно, варто знати про нові та застарілі тенденції.

На цей момент неактуальними (що вийшли з моди) стрижками вважаються каре і так звана "медуза". Детальніше про ці антитренди "Телеграф" розповідає у матеріалі нижче.

Стрижка "медуза"

Цей стиль характеризується верхнім шаром волосся, підстриженим під заокруглений боб, тоді як нижній шар залишається довгим. Саме різкі перепади у довжині волосся роблять цю стрижку неактуальною для нинішнього сезону. Краще вибирати більш збалансовані та симетричні варіанти стрижок.

Стрижка "каре"

Існує розмаїття варіантів стрижки каре, і якщо говорити про поточні тенденції, то цієї весни варто відмовитися від класичного боб-каре з рівним зрізом. Замість цього, якщо ви віддаєте перевагу довжині волосся до плечей, краще вибрати стрижку каскад. Рівні кінці можуть бути актуальними лише у випадку, якщо каре не опускається нижче середини шиї.

Раніше ми розповідали, яка стрижка підходить для жінок 50+. Названо ідеальний варіант, який омолодить і сховає зморшки.