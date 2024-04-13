"Британки" в моде: три варианта топовой стрижки для обладательниц коротких волос (фото)

Не бойтесь обновить свой имидж — станьте бунтаркой

Активных женщин всегда можно узнать по внешнему облику. Их прическа всегда выдержана, но при этом немного бунтарская. Они чаще всего предпочитают короткие стрижки, которые не мешают проводить активный образ жизни, а стильная укладка делает их образ ярким и свежим.

Существует стрижка, созданная для модных, смелых и уверенных женщин, готовых освежить свой образ. И это — британка, которая раньше была исключительно мужской.

Прическа напоминает пикси, однако она выглядит более объемной. Основная идея заключается в том, что виски и затылок стригутся коротко, в то время как волосы на верхней части головы остаются неизменными. "Телеграф" предлагает 3 варианта "британки", которая подходит женщинам всех возрастов.

Классическая британка

Стрижка прядей на затылочной и височной зонах практически до "нуля", оставляя волосы на макушке немного длиннее для придания легкого объема. Если ваши волосы прямые, их можно аккуратно уложить на бок.

Британка с удлиненной челкой

Такая стрижка придает свежесть, делает круглое лицо более изящным, устраняет излишний объем в нижней части лица. В этом стиле зона затылка обычно подстригается, создавая впечатление прически с объемом у основания.

Британка с кудрявыми волосами

Короткие кудрявые стрижки придают романтичности и женственности. Они выглядят очаровательно и привлекательно. Если вдруг захочется изменить образ и обрезать длинные пряди, стоит обратить внимание на короткую стрижку "британку" — она откроет новые грани вашей красоты.

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