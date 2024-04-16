В стиле Курта Кобейна: как выглядит трендовая женская стрижка весны Nirvana (фото)

Узнайте, как выглядит и как ухаживать за стрижкой Nirvana

В мире стремительно набирает популярность женская стрижка в стиле рок-звезды Курта Кобейна из группы Nirvana. Небрежные локоны просты в укладке и выглядят очень интересно. Более того, стрижка Nirvana подходит под разные типы лица для разных волос.

Как оказалось, эту стрижку уже примерили многие знаменитости, среди которых Дженнифер Энистон, Эмма Стоун, Изабель Юппер, а недавно стрижку Nirvana сделала Сидни Суини, пишет life.nv.ua. Главная особенность такой стрижки в том, что у нее отсутствует каскад и практически сохраняется длина классического боб-каре.

Фото: Pinterest

Стрижку Nirvana также называют миди-боб, это слегка удлиненное каре. Она подходит для женщин, которые не готовы кардинально отрезать волосы, но есть желание обновить прическу. И весной это идеальный вариант.

Длина миди-каре покрывает уши полностью при этом едва касается плеч. А срез волос должен быть ровным, без каскада и плавных переходов. В дальнейшем такая стрижка равномерно отрастает и не требует сложной укладки.

Актриса Сидни Суини теперь носит стрижку Nirvana

Стильная стрижка Nirvana или миди-боб не требует усилий при укладке, для объема достаточно взбалмошить волосы руками. Придать блеск волосам помогут привычные средства стайлинга. А если у вас прямые локоны, то можно немного завить их плойкой или утюжком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о двух стрижках, которые смело можно назвать не модными этой весной. Лучше не делать такие стрижки в новом сезоне.