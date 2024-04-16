У стилі Курта Кобейна: як виглядає трендова жіноча стрижка весни Nirvana (фото)

Дізнайтеся, як виглядає і як доглядати за стрижкою Nirvana

У світі стрімко набирає популярності жіноча стрижка у стилі рок-зірки Курта Кобейна з гурту Nirvana. Недбалі локони прості в укладці і виглядають дуже цікаво. Більше того, стрижка Nirvana підходить під різні типи обличчя і для різних типів волосся.

Як виявилося, цю стрижку вже приміряли багато знаменитостей, серед яких Дженніфер Еністон, Емма Стоун, Ізабель Юппер, а нещодавно стрижку Nirvana зробила акторка Сідні Суїні, пише life.nv.ua. Головна особливість такої стрижки в тому, що вона не має каскаду і практично зберігається довжина класичного боб-каре.

Фото: Pinterest

Стрижку Nirvana також називають міді-боб, це трохи подовжене каре. Вона підходить для жінок, які не готові кардинально відрізати волосся, але є бажання оновити зачіску. І навесні це ідеальний варіант.

Довжина міді-каре покриває вуха повністю при цьому ледве торкається плечей. А зріз волосся має бути рівним, без каскаду та плавних переходів. Надалі така стрижка поступово відростає і не вимагає складного укладання.

Актриса Сідні Суїні тепер носить стрижку Nirvana

Стильна стрижка Nirvana або міді-боб не вимагає зусиль при укладанні, для об’єму достатньо розпушити волосся руками. Надати блиску волоссю допоможуть звичні засоби стайлінгу. А якщо у вас прямі локони, то можна трохи завити їх плойкою або прасочкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про дві стрижки, які сміливо можна назвати не модними цієї весни. Краще не робити такі стрижки у новому сезоні.