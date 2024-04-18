Добавьте красок в свой гардероб: как вплести яркий свитер в весенние образы (фото)

Смело добавляйте яркие цвета в повседневные аутфиты.

Весной 2024 года в моду врываются яркие цвета. Поэтому следует научиться вплетать их в свои аутфиты. К примеру, благодаря яркому свитеру можно выделяться из серой массы и выглядеть стильно, если знать, с чем его можно носить. А раньше мы рассказывали, какие платья в тренде этой весной.

Вместе с Фокусом рассказываем, с чем носить яркие свитера этой весной. Среди популярных оттенков этого сезона – розовый, оранжевый, красный и зеленый.

С чем носить яркие свитера

Розовый свитер

Такой свитер можно добавлять в разные образы. Скомбинировать классический свитер Бабри можно с кожаными брюками свободного кроя и белой рубашкой в нижнем слое. Такой вариант смотрится очень стильно и элегантно.

Фото: pinterest

Оранжевый свитер

Чтобы получить эффект "вау", можно скомбинировать оранжевый свитер с серыми брюками. Такое сочетание смотрится стильно и красиво. Чтобы сделать образ еще моднее, добавьте шапку в тон и сумку.

Фото: pinterest

Красный свитер

Красный – неизменная классика. Такой свитер можно сочетать с белой рубашкой и широкими брюками. Идеально также будет смотреться такой свитер с юбкой на запах или атласным платьем.

Фото: pinterest

Желтый свитер

Этот цвет смотрится смело и стильно. Соединить свитер этого оттенка можно с юбкой плиссе в тон и туфлями на каблуке. Для более обычных образов его можно одеть с широкими брюками и белыми кроссовками.

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить кожаные брюки этой весной. Их можно стилизовать и в обыденных, и в офисных, и в более праздничных образах.