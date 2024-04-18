Додайте барв у свій гардероб: як вплести яскравий светр у весняні образи (фото)

Сміливо додавайте яскраві кольори в повсякденні аутфіти

Весною 2024 в моду вриваються яскраві кольори. Тому варто навчитися вплітати їх у свої аутфіти. Наприклад, завдяки яскравому светру можна виділяти з сірої маси і виглядати стильно, якщо знати, з чим його можна носити. А раніше ми розповідали, які сукні у тренді цієї весни.

Разом із Фокус розповідаємо, з чим носити яскраві светри цієї весни. Серед популярних відтінків цього сезону — рожевий, помаранчевий, червоний та зелений.

З чим носити яскраві светри

Рожевий светр

Такий светр можна додавати в різні образи. Скомбінувати класичний светр Бабрі можна зі шкіряними штанами вільного крою та білою сорочкою у нижньому шарі. Такий варіант виглядає дуже стильно та елегантно.

Фото: pinterest

Оранжевий светр

Щоб отримати ефект "вау", можна скомбінувати оранжевий светр з сірими штанами. Таке поєднання виглядає стильно і красиво. Щоб зробити образ ще більш модним, додайте шапку в тон і сумку.

Фото: pinterest

Червоний светр

Червоний — незмінна класика. Такий светр можна поєднати з білою сорочкою та широкими штанами. Ідеально також виглядатиме такий светр зі спідницею на запах або атласною сукнею.

Фото: pinterest

Жовтий светр

Цей колір виглядає сміливо і стильно. Поєднати светр цього відтінку можна зі спідницею плісе в тон і туфлями на підборах. Для більш повсякденних образів його можна вдягнути з широкими штанами та білими кросівками.

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити шкіряні штани цієї весни. Їх можна стилізувати і в повсякденних, і в офісних, і в більш святкових образах.