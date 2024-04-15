С чем носить кожаные брюки весной: топ-5 стильных идей с фото

Подсказки от стилиста, как носить кожаные брюки этой весной

Тренд на кожаные брюки этой весной стремительно набирает популярность. Этот предмет гардероба активно вплетают в свои образы многие модницы. "Телеграф" уже рассказывал о трендовых моделях обуви на сезон весна/лето 2024, а сегодня делится, как стилизовать в образах кожаные брюки.

Как оказалось, кожаные штаны довольно универсальные предмет гардероба, их можно стилизовать и в повседневных, и в офисных, и в более праздничных образах, пишет focus.ua. А весной это сделать даже проще, чем в холодный сезон.

Топ-5 образов с кожаными брюками

Образ с кожаными брюками для офиса

Кожаные штаны могут прекрасно вплетаться в классические офисные образы. Однако нужно правильно выбрать верх, чтобы лук не выглядел вульгарно. Лучше всего сочетать кожаные брюки с классическими блузками и рубашками, и добавить к ним жакет оверсайз. А обувь к таким штанам в офис нужно подбирать закрытую у удобную.

Фото: Pinterest

Образ с кожаными брюками для похода на свидание

В таких брюках смело можно отправляться на свидание, особенно если сделать образ слегка загадочным и интригующий. Сочетайте кожаные брюки с более свободными блузами или даже смелыми топами. Можно добавить также кардиган, а еще не забудьте дополнить образ аксессуарами.

Фото: Pinterest

Образ с кожаными брюками для посиделок с подругой

Если собрались на бранч с подругой, смело выбирайте кожаные брюки и красиво сочетайте их со светлыми или цветастыми блузками. Также можно дополнить образ спокойным однотонным жакетом и украшениями.

Фото: Pinterest

Образ с кожаными брюками для похода на кофе

Кожаные брюки можно стилизовать в более повседневный образ, например, для похода на кофе с друзьями или коллегами. Просто наденьте вместо блузки удобный свитер или однотонную кофточку без лишнего декора.

Фото: Pinterest

Образ с кожаными брюками для прогулки

Если сочетать кожаные штаны с худи и кроссовками, то получится неброский, но стильный образ в стиле кэжуал, который подойдет для прогулок или похода на шоппинг.

Фото: Pinterest

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