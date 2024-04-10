Не только street-style: с чем носить кожаную куртку этой весной (фото)

Обязательно приобретите кожанку этой весной

Кожаная курица – тренд этой весной. Однако нужно уметь совмещать ее с другими вещами и стилизовать. "Телеграф" уже рассказывал, с чем комбинировать джинсовую куртку, а теперь поговорим о кожаной.

Чтобы выглядеть стильно этой весной, стилистка Ната Москаленко собрала три модных образа с трендовыми кожанками. С разными моделями этой куртки можно создать образы в разных стилях.

Байкерская

Эта куртка не останется без внимания тех, кто любит удобные и стильные одновременно аутфиты. Носить ее можно с трендовыми леопардовыми штанами (или любыми свободными кроями), однотонной футболкой и кроссовками. Идеально дополнят такой лук солнцезащитные очки и маленькая сумочка.

Укороченная кожанка

Такая куртка поможет создать повседневный образ. Однако если соединить ее с платьем в пол, туфлями на каблуке, вы будете выглядеть женственно и стильно. В таком образе немаловажную роль играют аксессуары.

Бомбер

Бомберы подходят почти ко всем вещам. Потому и стилизовать их можно и с офисными брюками, и с платьями и с юбками длины миди. Можно создать милый женственный образ, подобрав все вещи в одной цветовой гамме, а акцент сделать на обуви и аксессуарах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить кожаные шорты этой весной. Они помогают создавать стильные образы, однако нужно правильно их сочетать с другой одеждой.