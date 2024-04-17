Легкость и цветочные мотивы: какие платья будут у всех модниц этим летом (фото)

Эти фасоны и модели платьев будут в моде летом 2024

Не за горами новый летний сезон, а значит самое время узнать, какие платья будут в тренде летом 2024. "Телеграф" уже рассказывал о трех моделях купальников на новый пляжный сезон, а сегодня делится, какие платья будут в моде этим летом.

Как оказалось, в тренде белый цвет, драпировка, цветочный принт и лаконичные фасоны, пишет ТСН. Предлагаем узнать о них подробнее.

Белые невесомые платья

Белый цвет этим летом будет на пике популярности, а легкие и невесомые светлые платья точно будут в гардеробе каждой модницы. Такой наряд легко стилизовать с аксессуарами и обувью. Однако, чтобы не выглядеть, как невеста в белом платье, лучше выбирать скромные и сдержанные фасоны.

Фото: Pinterest

Драпировка

Многие дизайнеры в своих летних коллекциях задействовали такой элемент декора, как драпировка. А это значит, что платья с драпировкой будут в тренде, и это здорово. Ведь такой декор выглядит очень женственно и элегантно.

Фото: Pinterest

Цветочные мотивы

Цветочные принты и узоры в летних образах снова врываются в тренды. При этом цветочный декор — это не только о платьях, но также об аксессуарах, обуви, украшениях и прочем гардеробе. Что касается платьев, выбирайте легкие и летящие, но непременно с цветами, тогда точно будете иконой стиля.

Фото: Pinterest

Лаконичные силуэты

Мода в летних платьях постепенно отходит от сложных и многослойных фасонов. Этим летом в тренде лаконичные и сдержанные модели нарядов. Прямые, приталенные, однотонные платья будут пользоваться большим спросом среди модниц, так что не забудьте обзавестись и таким фасоном к лету.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить кожаные брюки весной. Берите на вооружение топ-5 стильных идей.