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Никакого блеска и неона: пять цветов маникюра, которым нужно сказать "нет" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Глиттер больше не в тренде Новость обновлена 18 апреля 2024, 16:14
Глиттер больше не в тренде. Фото youtube.com

Отдавайте предпочтение более нейтральным оттенкам

Каждый сезон модные тренды на маникюр обновляются, но не все идеи современных мастеров нейл-арта нужно пробовать на собственных ногтях. Существует довольно много цветов для ногтей, которые стали немного устаревшими.

По мнению некоторых редакторов Who What Wear UK, есть 5 вариантов маникюра, которым не место в 2024 году. Это мятно-зеленый, матовый розовый, глиттер, белый и неон.

Мятно-зеленый маникюр

Когда-то все были одержимы яркими мятно-зелеными оттенками. Однако этой весной их можно заменить на свежие небесно-голубые оттенки.

Мятно-зеленый маникюр

Матовый розовый маникюр

Матово-розовых ногтей больше нет, но есть идеальная альтернатива — нежно-розовые оттенки. Они никогда не выйдут из моды, а благодаря своей мягкости они обязательно дополнят любой наряд.

Матовый розовый маникюр

Глиттер, он же блеск

Хотя модные тенденции 90-х возвращаются, это не означает возвращение блестящих ногтей. Вместо этого лучше предпочтите шикарную хромированную отделку, которая придаст вашим ногтям немного изящества.

ногти с блеском

Белый маникюр

Хотя полностью белое покрытие не пользовалось такой популярностью, оно часто привлекало внимание красавиц в летний период. Но в 2024 году лучше отдать предпочтение только белым кончикам.

Белый маникюр

Неоновый маникюр

Избегайте неоновых оттенков. Чтобы ногти выглядели максимально здоровыми и блестящими, выбирайте нейтральный цвет, который идеально дополняет тон вашей кожи.

Неоновый маникюр

Ранее мы рассказывали об антитрендах маникюра в 2024 году. В "черный список" вошли еще три дизайна, которые уже давно устарели.

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#Мода #Маникюр #Антитренды