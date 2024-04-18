Никакого блеска и неона: пять цветов маникюра, которым нужно сказать "нет" (фото)

Отдавайте предпочтение более нейтральным оттенкам

Каждый сезон модные тренды на маникюр обновляются, но не все идеи современных мастеров нейл-арта нужно пробовать на собственных ногтях. Существует довольно много цветов для ногтей, которые стали немного устаревшими.

По мнению некоторых редакторов Who What Wear UK, есть 5 вариантов маникюра, которым не место в 2024 году. Это мятно-зеленый, матовый розовый, глиттер, белый и неон.

Мятно-зеленый маникюр

Когда-то все были одержимы яркими мятно-зелеными оттенками. Однако этой весной их можно заменить на свежие небесно-голубые оттенки.

Матовый розовый маникюр

Матово-розовых ногтей больше нет, но есть идеальная альтернатива — нежно-розовые оттенки. Они никогда не выйдут из моды, а благодаря своей мягкости они обязательно дополнят любой наряд.

Глиттер, он же блеск

Хотя модные тенденции 90-х возвращаются, это не означает возвращение блестящих ногтей. Вместо этого лучше предпочтите шикарную хромированную отделку, которая придаст вашим ногтям немного изящества.

Белый маникюр

Хотя полностью белое покрытие не пользовалось такой популярностью, оно часто привлекало внимание красавиц в летний период. Но в 2024 году лучше отдать предпочтение только белым кончикам.

Неоновый маникюр

Избегайте неоновых оттенков. Чтобы ногти выглядели максимально здоровыми и блестящими, выбирайте нейтральный цвет, который идеально дополняет тон вашей кожи.

Ранее мы рассказывали об антитрендах маникюра в 2024 году. В "черный список" вошли еще три дизайна, которые уже давно устарели.