Немодный маникюр в 2024 году: от каких трех дизайнов нужно отказаться сегодня (фото)

Забудьте об этих трендов до конца года

Маникюр является важным аспектом в образе каждой женщины. Стильный дизайн и ухоженность ногтей способны не только поднять настроение и добавить уверенности, но и гармонично дополнить общий вид.

Однако тренды в маникюре меняются с бешеной скоростью: то, что было на пике популярности вчера, может оказаться немодным уже сегодня. "Телеграф" рассказывает, какие тренды лучше оставить в прошлом и не использовать в 2024 году.

Маникюр с лепкой

Лепка на ногтях выглядит изысканно, но ее эпоха ушла, поскольку сейчас акцент делается на минимализме и простоте. Предпочтение следует отдать более ярким, но современным вариантам нейл-арта: например, с использованием крупного глиттера или фольги.

Маникюр в клетку

С клетчатым дизайном также стоит распрощаться. Такой маникюр может придать образу оттенок старомодности. Обратите внимание на другие геометрические узоры — небрежные линии или полукруги.

Животный принт

Покрытие с животным принтом когда-то пользовалось огромной популярностью, однако в этом году оно оказалось в числе антитрендов. Это вполне логично, поскольку животный маникюр часто не сочетается с повседневным стилем, а в некоторых случаях может придать образу дешевый вид.

Ранее мы писали, какие тренды маникюра актуальны в 2024 году. Пять вариантов будут доминировать до конца года.