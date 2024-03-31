Каменные ногти: как выглядит главный тренд маникюра весной 2024 (фото)

Весна — это не только яркий дизайн и милые цветочки

Весна — период, когда актуальны цветочные, яркие или цветные дизайны маникюра. Это вполне логично: после зимы хочется свежести и ярких оттенков. Однако, если вы уже устали от традиционных весенних идей, мы предлагаем необычный подход.

В настоящее время актуальны не только нежные оттенки пастели, а насыщенный и выразительный серый, придающий ассоциации с цветом морской гальки. Такой маникюр, конечно, не придаст весеннего настроения, но он обеспечит стильный и элегантный вид в любом образе.

Классический графитовый маникюр

Популярным вариантом для каменного маникюра является темный, графитовый оттенок серого, с легким намеком на синий. Этот оттенок придает ногтям яркость, стиль и оригинальность.

Небесно-серый маникюр

Более нежный тренд, который понравится романтичным душам. Вместо темного графита используется оттенок грозового неба, что идеально подходит для весеннего настроения.

Маникюр с минималистичным дизайном

Для романтически настроенных личностей предлагается более нежный тренд. Можно сделать минималистичные узоры в светло-серых тонах, такие как графичные линии, точки или узоры, а также руны и магические узоры.

Маникюр на длинные ногти

Это экстра-длинные ногти, покрашенные в нежно-серый оттенок. Такой маникюр не требует никаких дополнительных украшений, он уже сам по себе выглядит потрясающе и необычно,.

Маникюр + кольца

Этот тренд идеально дополнит мелкая и аккуратная ювелирная бижутерия, которая придаст образу дополнительную изюминку. Например, можно попробовать надеть кольца на верхние фаланги пальцев или классические кольца с небольшим камнем.

Ранее "Телеграф" выкладывал примеры стильного маникюра на короткие ногти. Мы опровергли миф, что на них нельзя воплотить дерзкие образы.