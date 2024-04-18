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Жодного блиску і неону: п’ять кольорів манікюру, яким треба сказати "ні" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Гліттер більше не в тренді Новина оновлена 18 квітня 2024, 16:14
Гліттер більше не в тренді. Фото youtube.com

Віддавайте перевагу більш нейтральним відтінкам

Кожен сезон модні тренди на манікюр оновлюються, але не всі ідеї сучасних майстрів нейл-арту потрібно пробувати на власних нігтях. Існує досить багато кольорів для нігтів, які стали трохи застарілими.

На думку деяких редакторів Who What Wear UK, є 5 варіантів манікюру, яким не місце у 2024 році. Це м’ятно-зелений, матовий рожевий, глітер, білий та неон.

М’ятно-зелений манікюр

Колись усі були одержимі яскравими м’ятно-зеленими відтінками. Однак цієї весни їх можна замінити свіжими небесно-блакитними відтінками.

М’ятно-зелений манікюр

Матовий рожевий манікюр

Матово-рожевих нігтів більше немає, але є ідеальна альтернатива — ніжно-рожеві відтінки. Вони ніколи не вийдуть з моди, а завдяки своїй м’якості обов’язково доповнять будь-яке вбрання.

Матовий рожевий манікюр

Глітер, він же блиск

Хоча модні тенденції 90-х повертаються, це означає повернення блискучих нігтів. Замість цього краще віддайте перевагу шикарному хромованому оздобленню, яке додасть вашим нігтям трохи витонченості.

нігті з блиском

Білий манікюр

Хоча повністю біле покриття не мало такої популярності, воно часто привертало увагу красунь у літній період. Але у 2024 році краще віддати перевагу лише білим кінчикам.

Білий манікюр

Неоновий манікюр

Уникайте неонових відтінків. Щоб нігті виглядали максимально здоровими та блискучими, вибирайте нейтральний колір, який ідеально доповнює тон вашої шкіри.

Неоновий манікюр

Раніше ми розповідали про антитренди манікюру у 2024 році. До "чорного списку" увійшли ще три дизайни, які вже давно застаріли.

Теги:
#Мода #Манікюр #Антітренд