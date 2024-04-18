Жодного блиску і неону: п’ять кольорів манікюру, яким треба сказати "ні" (фото)

Віддавайте перевагу більш нейтральним відтінкам

Кожен сезон модні тренди на манікюр оновлюються, але не всі ідеї сучасних майстрів нейл-арту потрібно пробувати на власних нігтях. Існує досить багато кольорів для нігтів, які стали трохи застарілими.

На думку деяких редакторів Who What Wear UK, є 5 варіантів манікюру, яким не місце у 2024 році. Це м’ятно-зелений, матовий рожевий, глітер, білий та неон.

М’ятно-зелений манікюр

Колись усі були одержимі яскравими м’ятно-зеленими відтінками. Однак цієї весни їх можна замінити свіжими небесно-блакитними відтінками.

Матовий рожевий манікюр

Матово-рожевих нігтів більше немає, але є ідеальна альтернатива — ніжно-рожеві відтінки. Вони ніколи не вийдуть з моди, а завдяки своїй м’якості обов’язково доповнять будь-яке вбрання.

Глітер, він же блиск

Хоча модні тенденції 90-х повертаються, це означає повернення блискучих нігтів. Замість цього краще віддайте перевагу шикарному хромованому оздобленню, яке додасть вашим нігтям трохи витонченості.

Білий манікюр

Хоча повністю біле покриття не мало такої популярності, воно часто привертало увагу красунь у літній період. Але у 2024 році краще віддати перевагу лише білим кінчикам.

Неоновий манікюр

Уникайте неонових відтінків. Щоб нігті виглядали максимально здоровими та блискучими, вибирайте нейтральний колір, який ідеально доповнює тон вашої шкіри.

Раніше ми розповідали про антитренди манікюру у 2024 році. До "чорного списку" увійшли ще три дизайни, які вже давно застаріли.