Космос, ретро и глазурь: названы три весенних дизайна маникюра, которые захочется повторить (фото)

Такой нейл-арт подойдет всем

Если в апреле вы планируете сделать модный маникюр, отвечающий последним трендам весны 2024 года, обратите внимание на предложения из нашей небольшой подборки. У этих дизайнов есть все шансы понравиться вам в этом сезоне!

Розовая глазурь

Розовые перламутровые ногти остаются популярными в маникюрном мире, особенно весной. Мягкая розовая гамма этого минималистического дизайна вдохновляет на воздушность и нежность. Подойдет как для офисного дресс-кода, так и для особых случаев, а также привлечет внимание любительниц элегантного стиля.

Нежное ретро

С наступлением тепла возвращается популярность дизайна ногтей с волнами. Весной его можно олицетворять в оттенках пастельных цветов и сочетать с классическим французским маникюром по желанию.

Космические ногти

Этот необычный дизайн в хромовых и светоотражающих оттенках давно завоевал сердца модниц. Попробуйте этот дизайн, особенно если наскучила привычная весенняя тематика с цветами, листьями и пастельной палитрой.

Ранее "Телеграф" выкладывал примеры стильного маникюра на короткие ногти. Мы опровергли миф, что на них нельзя воплощать дерзкие образы.