Носіть трикотажний жилет правильно: як стилізувати цей тренд, щоб виглядати стильно весною 2024 (фото)

Обов'язково придбайте трикотажний жилет цієї весни

Тренди цієї весни досить неочікувані, оригінальні та сміливі. Наприклад, в моду повертаються трикотажні жилети, які були актуальні у 2000-х, а в сезоні весна-літо 2024 року вони знову популярні. Раніше ми розповідали, з чим носити яскравий светр, а тепер ділимося, як вплітати трикотажний жилет у весняні образи.

Модними порадами поділилася стилістка Юлія на своїй сторінці в Instagram. Стилізувати трикотажний жилет зовсім не складно, якщо знати, з якими речами він поєднується.

З чим носити трикотажний жилет

З футболкою. Біла футболка з рукавом до ліктя ідеально підійде. Доповнять цей образ стильні бермуди або джинси вільного крою.

З брюками вільного крою. Це варіант повсякденного образу. Однак для того, щоб зробити свій аутфіт більш цікавим, жилет можна обрати яскравих або неординарних кольорів. Наприклад, зелений або навіть червоний. Ідеально доповнюється такий лук кросівками.

Офісний стиль. Для роботи або офіційного заходу можна обрати чорний жилет, штани в тон і білу футболку. Такий лук доповнять лофери або класичні білі кросівки.

Із сорочкою. Якщо жилет поєднати із класичною сорочкою та джинсами з високою талією, ви матимете красивий та стильний вигляд. Класична коричнева сумка ідеально підійде.

Для створення яскравих весняних образів можна обрати різнокольоровий або принтований жилет. Носити його можна зі світлими джинсами та класичною сорочкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити балетки. Це найзручніше взуття навесні та влітку.