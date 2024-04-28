Нежность и натуральность на ногтях: какой молочно-белый маникюр в тренде сегодня (фото)

Идеальный выбор для тех, кто хочет добавить немного шика к своему весеннему образу

Если вы стремитесь внести нотку изыска в свой повседневный стиль или готовитесь к вечернему мероприятию, молочно-белый маникюр, к примеру "молочный коктейль", станет идеальным решением.

Этот свежий тренд вдохновлен нежностью и натуральностью, представляя собой пастельные оттенки, ассоциирующиеся с молоком, с дополнительными легкими текстурами и акцентами. Молочный дизайн придает ногтям прозрачный эффект, который создает нежный и безупречный акцент, подходящий как для повседневного образа, так и для особых случаев.

"Телеграф" представляет три варианта молочно-белого маникюра, который очень популярен весной 2024 года. Это нюдовый маникюр, глазированный и а-ля французский нейл-арт.

Baby boomer

Свежий взгляд на классический френч. Этот метод включает плавный переход от цветной верхней части ногтя к нейтральному или розовому оттенку у основания.

Glazed donut nails

Прозрачный молочно-белый оттенок в сочетании с блестящим металлическим верхним слоем создает неповторимый, словно перламутровый эффект. В нем также добавлены элементы, напоминающие блеск жемчуга.

Nude

Отдавайте предпочтение дизайнам, которые подчеркивают простоту и универсальность. Если у вас светлая кожа, выбирайте нюдовые оттенки с легким розовым подтоном, а для девушек с оливковым оттенком лица подойдут телесные цвета с теплым оттенком.

Ранее мы рассказывали об антитрендах маникюра в 2024 году. В "черный список" вошли еще три дизайна, которые уже давно устарели.