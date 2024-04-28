Ніжність та натуральність на нігтях: який молочно-білий манікюр у тренді сьогодні (фото)

Ідеальний вибір для тих, хто хоче додати трохи шику до свого весняного образу

Якщо ви прагнете внести нотку вишукування у свій повсякденний стиль або готуєтеся до вечірнього заходу, молочно-білий манікюр, наприклад "молочний коктейль", стане ідеальним рішенням.

Цей свіжий тренд натхненний ніжністю та натуральністю, являючи собою пастельні відтінки, що асоціюються з молоком, з додатковими легкими текстурами та акцентами. Молочний дизайн надає нігтям прозорий ефект, що створює ніжний і бездоганний акцент, що підходить як для повсякденного образу, так і для особливих випадків.

"Телеграф" представляє три варіанти молочно-білого манікюру, який дуже популярний навесні 2024 року. Це нюдовий манікюр, глазурований і а-ля французький нейл-арт.

Baby boomer

Свіжий погляд на класичний френч. Цей метод включає плавний перехід від кольорової верхньої частини нігтя до нейтрального або рожевого відтінку біля основи.

Glazed donut nails

Прозорий молочно-білий відтінок у поєднанні з блискучим металевим верхнім шаром створює неповторний, немов перламутровий ефект. У ньому також додані елементи, що нагадують блиск перлів.

Nude

Віддавайте перевагу дизайнам, які підкреслюють простоту та універсальність. Якщо у вас світла шкіра, вибирайте відтінки з легким рожевим підтоном, а для дівчат з оливковим відтінком обличчя підійдуть тілесні кольори з теплим відтінком.

Раніше ми розповідали про антитренди манікюру у 2024 році. До "чорного списку" увійшли ще три дизайни, які вже давно застаріли.