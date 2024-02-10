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Самый трендовый патриотичный маникюр: идеи дизайна в цветах сине-желтого флага (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Выбирайте дизайн ногтей в цветах флага Украины Новость обновлена 21 апреля 2024, 15:00
Выбирайте дизайн ногтей в цветах флага Украины. Фото barb.ua

Стильный, элегантный и в то же время трендовый

Когда мы делаем маникюр, мы поддерживаем мастера, способствуем развитию малого бизнеса и экономики страны. Маникюр с патриотическим дизайном также придает нам и окружающим боевого духа.

В этом списке вы найдете несколько элегантных и креативных дизайнов маникюра, вдохновленных цветами украинского флага. Не стесняйтесь сочетать синий и желтый — экспериментируйте, чтобы достичь гармоничного сочетания.

Какой дизайн ногтей выбрать в цветах флага Украины

Попробуйте использовать пудровые оттенки и матовое покрытие для более эстетического вида. Графические и цветочные мотивы сделают ваш маникюр оригинальным. Блестки желтого и золотого цвета на темно-синем или нежно-голубом фоне придадут неповторимый шарм. Листовые орнаменты или ромашки идеально подойдут для весеннего настроения. Вдохновляйтесь и творите!

сине желтый маникюр
сине желтый маникюр
сине желтый маникюр
сине желтые ногти
сине желтые ногти
сине желтые ногти
сине желтые ногти
сине желтый маникюр
сине желтые ногти

Ранее мы писали, какой оригинальный маникюр сделать на короткие ногти. Также "Телеграф" публиковал подборку идей каменного маникюра.

Напомним, что кроме трендов нейл-арта есть антитренды. Мы рассказывали, какие дизайны ушли из моды в 2024 году.

Теги:
#Мода #Маникюр #Флаг Украины