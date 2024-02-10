Самый трендовый патриотичный маникюр: идеи дизайна в цветах сине-желтого флага (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Стильный, элегантный и в то же время трендовый
Когда мы делаем маникюр, мы поддерживаем мастера, способствуем развитию малого бизнеса и экономики страны. Маникюр с патриотическим дизайном также придает нам и окружающим боевого духа.
В этом списке вы найдете несколько элегантных и креативных дизайнов маникюра, вдохновленных цветами украинского флага. Не стесняйтесь сочетать синий и желтый — экспериментируйте, чтобы достичь гармоничного сочетания.
Какой дизайн ногтей выбрать в цветах флага Украины
Попробуйте использовать пудровые оттенки и матовое покрытие для более эстетического вида. Графические и цветочные мотивы сделают ваш маникюр оригинальным. Блестки желтого и золотого цвета на темно-синем или нежно-голубом фоне придадут неповторимый шарм. Листовые орнаменты или ромашки идеально подойдут для весеннего настроения. Вдохновляйтесь и творите!
Ранее мы писали, какой оригинальный маникюр сделать на короткие ногти. Также "Телеграф" публиковал подборку идей каменного маникюра.
Напомним, что кроме трендов нейл-арта есть антитренды. Мы рассказывали, какие дизайны ушли из моды в 2024 году.