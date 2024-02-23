США совершили историческую для частных космических кораблей высадку на Луну

Космический корабль американцев впервые за последние 50 лет успешно приземлился на планету

Частная компания Intuitive Machines посадила спутник Odysseus на поверхности Луны. Это стало первой успешной высадкой американского аппарата на поверхность природного спутника Земли с 1972 года, когда NASA осуществляла программу "Аполлон".

Как сообщает Bloomberg, это событие произошло в рамках миссии IM-1, являющейся частью программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Высадка Odysseus на Луну историческая, ведь это первый частный космический аппарат, который удачно приземлился на поверхность этой планеты. С 2019 года три других частных компании безуспешно пытались совершить удачную посадку на Луну.

Какая связь со спутником

Сначала пришлось устранить определенные неисправности, на это понадобилось около 10 минут. После этого Intuitive Machines начала работать над получением первых изображений, хотя сигнал с аппаратом очень слабый. Ожидается, что самая большая антенна Deep Space Network установит связь с аппаратом в течение следующих 13-14 часов.

Компания запустила спутник Odysseus 15 февраля с космодрома NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. На самом Odysseus находится пять научных инструментов NASA: лазерная ретрорефлекторная решетка, система стереокамер, навигационный доплеровский лидер, эксперимент с низкочастотным радио и прибором для изучения лунной поверхности и пыли. А еще шесть коммерческих грузов.

Odysseus будет иметь семь дней до того, как на месте посадки опустится тьма. Тогда солнечные батареи космического корабля не могут собирать энергию от солнечного света и создавать низкие температуры.

Интересно, что после известия об удачной посадке акции Intuitive Machine поднялись в цене на 39%. В настоящее время компания оценивается примерно в 800 млн долларов. Intuitive Machines имеет контракты с NASA на доставку двух дополнительных посадочных аппаратов на поверхность Луны в ближайшие годы. За эту миссию NASA заплатило Intuitive Machines чуть менее 118 млн долларов.