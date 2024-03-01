Приближается выброс из Солнца: когда произойдет вероятная магнитная буря на Земле

Светило снова готовит сюрпризы

И хотя Земля сейчас находится в состоянии покоя, но уже на этих выходных должен произойти прогнозируемый магнитный шторм. Он станет следствием взрыва нити на Солнце.

Выброс корональной массы (СМЕ), вызванный нитью, которая прикреплена к солнечному пятну AR3592, приведет к магнитной буре 5 баллов. Об этом сообщили астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

По их прогнозу шторм будет влиять на магнитосферу нашей планеты 2 марта.

Магнитные бури на Земле в течение 1-12 марта

По данным графика солнечной активности, который был обновлен на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать бури или возмущения в первой и части второй декады весеннего месяца.

В настоящее время, 1 марта, солнечная активность на "зеленом" уровне. А вот уже 2 и 3 марта ожидается возмущение 4 баллов. После этого до 12 марта не прогнозируется никаких колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам еще рано радоваться стабильно теплой погоде, ведь в середине марта в страну резко ворвётся зима. Известный народный синоптик Владимир Деркач назвал даты, когда на улице будут "минусы".