Отдохнуть на выходных не удастся: какой мощности прогнозируется магнитная буря на Земле

На светили снова что-то вспыхивает

Однодневная слабая магнитная буря уже завершилась, но астросиноптики предостерегают о новой угрозе с большой звезды. Выброс корональной массы (СМЕ) может повлиять на магнитосферу Земли и спровоцировать бурю уже в эти выходные.

Выброс из светила был спровоцирован магнитной нитью, прикрепленной к солнечному пятну AR3592. По словам синоптиков из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, СМЕ может прилететь на нашу планету 2 марта и спровоцировать незначительный шторм класса G1, то есть слабый.

Магнитные бури на Земле в течение 29 февраля-11 марта

Согласно графику, обновленному на сайте Meteoagent, можно узнать, что солнечная активность в конце этого месяца и первой декады марта будет почти на "зеленом" уровне.

Но в течение первого выходного, 2 марта, прогнозируется небольшое магнитное возмущение 4 балла. Оно продержится один день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых регионах Украины прогнозируется до 18 градусов тепла.