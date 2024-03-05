Маск больше не самый богатый человек в мире: кому уступил место основатель Tesla

Его состояние оценили в 198 миллиардов долларов

Американский миллиардер, глав Tesla Илон Маск впервые за девять месяцев больше не является самым богатым человеком в мире. Его обогнал основатель Amazon Джефф Безос.

Безос возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Агентство 5 марта оценило состояние главы Amazon в 200 миллиардов долларов, а состояние Маска — в 198 миллиардов долларов.

Отмечается, что Маск потерял первое место в рейтинге Bloomberg после того, как акции Tesla Inc. упали на 7,2% 4 марта. Это случилось после того, как предварительные данные показали, что поставки с завода в Шанхае упали до самого низкого уровня более чем за год.

В то же время, Amazon демонстрирует лучший рост онлайн-продаж с начала пандемии. Акции компании выросли более чем вдвое с конца 2022 года и находятся в непосредственной близости от рекордного максимума.

Кроме того, подавляющая часть состояния Безоса связана с его 9%-ной долей в Amazon. Он является крупнейшим акционером интернет-магазина, даже после того, как в прошлом месяце продал 50 миллионов акций на сумму около 8,5 миллиарда долларов.

К слову, в 2017 году Джефф Безос впервые обогнал соучредителя Microsoft Inc. Билла Гейтса как самого богатого человека в мире.

Также отметим, что третье место в рейтинге 500 богатейших людей мира занимает Бернар Арно (197 миллиардов долларов), четвертое — Марк Цукерберг (179 миллиардов долларов). А замыкает пятерку Билл Гейтс с состоянием в 150 миллиардов долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что Маск подал в суд на компанию OpenAI, которая является разработчиком искусственного интеллекта ChatGPT, и ее главного исполнительного директора Сэма Альтмана. Предприниматель обвинил Альтмана в нарушении миссии основателя стартапа по искусственному интеллекту. Маск заявил, что тот поставил прибыль выше пользы человечеству.