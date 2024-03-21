Человек с чипом в голове играет в шахматы силой мысли: видео наделало шума

Он был вживлен в конце января 2024 года

Компания Илона Маска Neuralink показала поразительное видео, как их первый пациент с вживленным в мозг чипом играет в шахматы силой мысли. Так, мужчина передвигает курсор мышки, чтобы двигать фигуры.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что пациенту 29 лет и его зовут Нолан Арбо. Он сообщил, что около восьми лет назад с ним произошел несчастный случай в дайвинге и его парализовало. Сейчас он не чувствует ничего ниже плеч.

Однако теперь с внедренным в мозг чипом может лишь силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране ноутбука, переставляя фигуры в нужные квадраты. Арбо говорит, что таким образом он играет в компьютерные игры, делая перерывы на подзарядку устройства, которое длится около 8 часов.

Помимо шахмат он пытается играть в пошаговую стратегию Sid Meier’s Civilization VI, но признается: пока игра слишком "большая". Здесь нужно думать о множестве нюансов одновременно и чаще заряжать имплант. Арбо добавил, что оно работает не идеально, и мы столкнулись с некоторыми проблемами и что предстоит много работы, но это уже изменило его жизнь.

Устройство Neuralink предназначено для считывания активности мозга, чтобы расшифровать, какое движение намерен сделать человек, а затем запустить команду для выполнения этого действия. Арбо говорит, что сначала он практиковал попытки двигать рукой, пока не стал интуитивно представлять движение курсора.

Когда произошло вживление чипа в мозг

Отметим, что Neuralink впервые успешно вживила чип в мозг человека 28 января 2024 года. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают перспективные результаты и всплеск нейронов импульсов. По словам Маска, новое устройство Neuralink называется Telepathy. Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером с помощью силы мысли. В первую очередь он был создан для людей, упустивших возможность использовать конечности.

Компания Маска получила разрешение на проведение этих исследований в мае 2023 года. Тогда в Neuralink заявили, что это позволило начать шестилетнее исследование, во время которого робот используется для хирургического введения 64 "гибких нитей", тоньше человеческого волоса, в мозг. Эти "нити" позволяют ее экспериментальному имплантату, питающемуся от батареи, которую можно заряжать беспроводным способом, записывать и передавать сигналы мозга по беспроводной связи в программу, которая расшифровывает, как человек намерен двигаться.

Это уже не первое вживление чипа компании Маска. До этого она имплантировала свою технологию в голову свиньи, а через чуть более 19 месяцев после этого — обезьяне.

Добавим, Neuralink – основана в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте и регистрацией в Неваде. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. Это не первая компания, представившая электронный имплантат, позволяющий человеку перемещать курсор, думая о нем. Конкурент Synchron разрабатывает устройство, устанавливаемое на моторную кору головного мозга и позволяющее пациентам печатать сообщения, используя свои мысли, иногда с помощью программного обеспечения для отслеживания движения глаз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Нолан Арбо управлял компьютерной мышью силой мысли. Маск добавил, что сейчас Neuralink пытается протестировать нажатие кнопки мыши. Кроме того, у бизнесмена есть большие амбиции относительно Neuralink, заявляя, что это будет способствовать быстрому хирургическому внедрению его чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, депрессия, шизофрения и т.д.