Россияне сбрасывают с дронов кассетные мины с таймером. Как они выглядят и в чем опасность

Авиаэксперт объяснил, где и когда активно использовали кассетные мины

Российские оккупанты начали применять новую тактику использования беспилотников, поэтому снаряжают их кассетными боеприпасами, которые детонируют по прошествии определенного времени. Особую опасность они могут представлять для мирных жителей.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Он объяснил, как выглядят эти взрывоопасные предметы.

— Если вы видите цилиндрические трубки (длиной 35-40 см, диаметром около 5 см, по оси и поперек которых сделана насечка из квадратиков), такую интересную вещицу, не подходите к ней, старайтесь держаться как можно дальше, — говорит авиаэксперт.

По его словам, следует вызвать все возможные службы и сделать так, чтобы другие люди (особенно дети) не приближались к этим предметам.

Кассетная мина с таймером

— Россияне используют две странные идеи: суббоеприпас от кассетных боевых частей и от мин. История этих взрывных устройств тянется еще с 1980-х годов, когда впервые подобные мины-ловушки были применены израильтянами в войне с Ливаном. Основная идея была — подрыв морального духа, потому что это было неожиданно, был страх, что где-то что-то может выскочить, взорваться и создавало панические настроения, — объясняет аналитик.

Он напомнил, что во время боевых действий в Югославии использовали много конкретно кассетных боеприпасов. А Советский Союз в Афганистане применял бомбу ПФМ1.

— Это маленькие пластиковые устройства, которые сбрасывали с самолетов или вертолетов, и они фактически останавливали врага, если он начинал где-то проходить. Надо дождаться, когда будет экспертиза и станет понятно, какой там механизм детонации, как оно вообще работает, какая дальность действия и другие параметры этого устройства, — призвал Константин Криволап.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об усилении ударов вражеских беспилотников.