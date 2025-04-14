Укр

Первый этап изменения войны? Аналитик объяснил, что означает массированная атака дронов на Кропивницкий

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Коллаж "Телеграфа"

Военный потенциал врага "сточится", говорит Константин Криволап

Силы российских окупантов на фронте уменьшаются, поэтому они перешли к тактике террористических ударов по мирным жителям в тылу, для чего совершают мощные налеты дронов. Один из ярких примеров – это массированная атака беспилотников на Кропивницкий 20 марта.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Он объяснил, когда произошла смена тактики врага.

— Люди, которые будут анализировать историю этой войны, момент, когда был совершен удар по Кропивницкому, будут обозначать первый этап изменения этой войны. Начиная с этого момента, россияне перешли полностью к атакам террористического направления, чтобы создать большое напряжение в обществе, чтобы посеять панику, чтобы люди боялись, потому что они [россияне] не могут решить свои вопросы на поле боя, — пояснил авиаэксперт.

По его мнению, оккупантам пока хватает сил, чтобы сконцентрироваться на небольших участках фронта и создавать там напряжение, но серьезно они ничего сделать не могут.

— Их военный потенциал "сточится", и они перешли к методам террористической войны в чистом виде, [сеют] страх и панику. Они довольно концентрированно стали использовать дроны, бить в одну точку, — говорит аналитик.

Говоря о Кропивницком, он заметил, что в этой атаке впервые была создана группировка дронов, организована "стая".

— Там ничего общего с использованием [умного] "роя" нет. Это просто запрограммированная на время группировка, поэтому эти объекты собирались и в определенный момент друг за другом заходили на атаку. И мобильных огневых групп и вертолетов, которые там занимались их уничтожением, просто не хватило, чтобы эту атаку отразить. Просто соответствующей концентрации для защиты не было, — подытожил Константин Криволап.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как выглядят кассетные мины с таймером, которые оккупанты сбрасывают с дронов.

Теги:
#Беспилотник #Террор #Дроны #Константин Криволап