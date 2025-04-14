В Нацполиции рассказали, считают ли жалобы на российскую музыку в публичных местах (документ)

Культурная гигиена остается на совести самих украинцев

Нацполиция официально заявила: отдельную статистику по обращениям об использовании российской музыки в публичных местах не ведет. Об этом говорится в ответе на запрос издания "Телеграф".

Речь о тех же ситуациях, которые не раз возмущали украинцев — когда в кафе, ресторанах, торговых центрах или в такси раздается российский рэп или попса, несмотря на полномасштабную войну. Однако, как выяснилось, сколько таких случаев фиксируется официально неизвестно.

Ответ Нацполиции на запрос Телеграфа (страница 1)

Ответ Нацполиции на запрос Телеграфа (страница 2)

Ответ Нацполиции на запрос Телеграфа (страница 3)

"В системе Национальной полиции не предусмотрен автоматический отбор обращений по теме использования российской музыки. Отдельный учет таких нарушений не ведется", — говорится в ответе полиции.

Проще говоря, в информационной системе Национальной полиции отсутствует техническая возможность отфильтровать обращение именно по этому признаку. Такие нарушения "растворяются" в общей массе административных правонарушений.

Как напоминают в Нацполиции, публичное исполнение произведений артистов, являющихся или являвшихся гражданами государства-агрессора, запрещено в соответствии с частью второй статьи 15 Закона "О культуре". Однако роль правоохранителей в основном сводится к первичному реагированию на обращение граждан и оказанию помощи языковому омбудсмену.

Нарушения законодательства (воспроизведение российской музыки в общественных местах) могут квалифицироваться по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

статья 155 (нарушение правил торговли, выполнения работ и оказания услуг);

статья 173 (мелкое хулиганство, нарушающее общественный порядок и покой граждан);

статья 188-52 (нарушение закона о функционировании и применении украинского языка как государственного);

статья 188-53 (неисполнение законных требований Уполномоченного по защите государственного языка) за нарушение правил предоставления услуг или даже мелкое хулиганство.

Право составлять протоколы об административных правонарушениях по двум последним имеют только представители Уполномоченного по защите государственного языка.

"Административные дела по публичному воспроизводству запрещенного музыкального контента рассматривают административные комиссии при исполнительных органах местного самоуправления и центральный орган исполнительной власти, который реализирует государственную политику в сфере защиты прав потребителей", — рассказывают в Нацполиции.

Следует отметить, что ни одна из этих статей прямо не описывает "трансляцию российской музыки". Следовательно, разграничить случаи нарушений по факту именно исполнения российской музыки в пределах действующих статей админкодекса пока невозможно. По сути закон запрещает российскую музыку в публичном пространстве, но механизмов контроля и четкой ответственности почти нет.

К слову, как рассказывал "Телеграф" ранее, уполномоченный по защите языка также имеет ограниченные ресурсы по жалобам на русскую музыку в публичных местах. Более того, как утверждает Тарас Кремень, это сфера компетенций Министерства культуры и Министерства внутренних дел.

Итак, пока государство не выстроит действенный механизм реагирования, главным оружием против российской музыки в публичном пространстве остаются самосознание, реакция посетителей и общественное давление.

Напомним, после ужасной трагедии в Сумах столичные подростки в центре города громко слушали российскую музыку, а по просьбе выключить только посмеялись. После огласки молодых людей задержали за мелкое хулиганство: трое парней 17-20 лет объяснили это тем, что были пьяны. В настоящее время с ними работают сотрудники СБУ.