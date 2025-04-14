Лучше Путин, чем Трамп? В ЕС заговорили о российском газе - СМИ

Опасения по энергетической безопасности нарастают

В Европе нарастают опасения по поводу собственной энергетической безопасности. ЕС получает газ от США, но начались разговоры о российском газе, транзит которого остановили после 2022 года.

Как отмечает Reuters, энергетическая безопасность Европы становится хрупкой. ЕС уже преодолевал энергетический кризис в 2022-2023 годах, но его эхо ощутимо до сих пор.

На фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа и изменения международных отношений в Европе нарастают опасения по поводу газовой зависимости от Штатов. Потому руководители некоторых компаний уже заготовили, казалось о немыслимом: импорт российского газа. Речь идет и о российском государственном гиганте "Газпром".

Однако сейчас это разговоры, но большинство понимает, что изменение энергетической политики ЕС будет сложным. Особенно учитывая, что вторжение России в Украину в 2022 году заставило Европейский Союз отказаться от импорта российских энергоресурсов до 2027 года.

Но у Европы есть ограниченные возможности, она не может обеспечить себя газом сама. К тому же альтернативный вариант в вопросе газа фактически замер на месте. Ведь переговоры с Катаром по увеличению поставок газа зашли в тупик. И даже несмотря на то, что в ЕС ускорили развертывание возобновляемых источников энергии, эти темпы недостаточно быстрые, чтобы позволить Европе чувствовать себя в энергетической безопасности.

"Если в Украине будет разумный мир, мы можем вернуться к потокам в 60 миллиардов кубических метров, возможно, 70 в год, включая СПГ", — сказал Дидье Холло, исполнительный вице-президент французской Engie, в интервью Reuters.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Сенате США представили законопроект о пошлинах на российские энергоносители.