Китай радикально ответил США: новый запрет может парализовать производство в Штатах

Это может повлиять даже на смартфоны

Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов и магнитов, критически важных для мировых автомобильной, авиационной, оборонной и полупроводниковой индустрий. Это решение стало частью ответной реакции Пекина на существенное повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом со 2 апреля.

Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, ограничения вступили в силу 4 апреля и касаются шести тяжелых редкоземельных металлов, обработка которых сосредоточена в Китае, а также магнитов, 90% которых также производят именно там. Теперь их экспорт возможен только по специальным лицензиям, система выдачи которых только разрабатывается.

Поэтому на многих китайских портах поставки уже заблокированы. Представители отрасли опасаются, что отсутствие четкой процедуры выдачи разрешений может затянуть процесс и привести к дефициту продукции за пределами Китая. Если предприятия, в частности США, исчерпают запасы редкоземельных магнитов, это может остановить производство электромобилей, дронов, ракет и даже смартфонов.

Речь идет о металлах, которые обеспечивают работу электродвигателей — они используются как в транспорте, так и в военной сфере, в частности, для ракет, самолетов и спутников. Кроме того, эти элементы входят в состав химических веществ, необходимых для производства лазеров, автомобильных фар и отдельных элементов микросхем.

Согласно оценкам, только один из таких металлов — оксид диспрозия — стоит более 200 долларов за килограмм в Шанхае, а на внешних рынках — еще дороже. При этом США хранят незначительные запасы таких компонентов, ведь многие компании не хотят "замораживать" оборотные средства в дорогих ресурсах.

В самой КНР чиновники действуют избирательно — некоторые порты позволяют вывозить магниты, содержащие только следы тяжелых редкоземельных металлов и не предназначенные для США, в то время как другие усилили контроль и требуют специальных тестов на содержание запрещенных компонентов. Ситуацию усложняет и то, что параллельно Министерство торговли КНР запретило китайским компаниям сотрудничать с расширенным списком американских фирм, в том числе оборонного сектора.

Между тем, по словам руководителя MP Materials Джеймса Литинского, блокирование поставок критических минералов может сорвать цепи обеспечения, в частности для военной промышленности США. Именно его компания владеет единственным редкоземельным рудником в США — Mountain Pass в Калифорнии.

Китай производит 90% мирового объема магнитов и до недавнего времени обеспечивал 99% поставки тяжелых редкоземельных металлов до закрытия единого альтернативного завода во Вьетнаме. Эти магниты являются ключевыми для электромобилей Tesla и BYD — их производство осуществляет JL Mag Rare-Earth Company, расположенная в Ганьчжоу.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что администрация Дональда Трампа официально ввела рекордную пошлину в 145% на импорт из Китая, что повлекло за собой резко негативную реакцию финансовых рынков, несмотря на обещанное смягчение для других стран.