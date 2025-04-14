В списке есть и Зеленский

В России заговорили об "устранении" важных лиц, олигархов и политиков, чтобы "ослабить" Украину. В список попал не только президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на пропагандиста Влада Шлепченко. По его словам, после президента первыми под "прицел" должны попасть олигархи.

В частности, те, кто причастен к событиям 2014 года, когда началась революция Достоинства и экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны. Эти олигархи якобы финансируют боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), держат заводы, производящие дроны и боеприпасы. Фактически обеспечивают обороноспособность Украины, что России не нравится.

Угрозы также прозвучали и в сторону политиков, работающих в Киеве. Не забыли в России и о сотрудниках Службы безопасности Украины и разведке, якобы ответственных за удары по РФ. Более того, Шлепченко говорит, что "нужно дать тюремный срок украинским пропагандистам".

Еще один российский пропагандист Александр Матюшин считает, что "практически все военное и политическое руководство, а также крупные экономические игроки должны быть ликвидированы". В этот список входят имена экс-премьера Украины Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко.

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