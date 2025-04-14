Минобороны руководил не Умеров? В Раде сделали интересное заявление по поводу громкого увольнения генерала

Гаврилюка называли "последним взрослым в Министерстве обороны"

Уволившийся с должности первого заместителя министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк фактически руководил оборонным ведомством. Он принимал многие сложные решения.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал член оборонного комитета парламента Сергей Рахманин. По его словам, Гаврилюка называли "последним взрослым в Министерстве обороны", и это на 100% правда.

Рахманин объясняет, что генерал-лейтенант действительно имел сложный характер, но умел принимать трудные решения и руководить оборонным процессом, даже не занимая должность непосредственно министра обороны.

"(Гаврилюк — Ред.) Это человек, который 100% разбирается в военном деле, в поставках на вооружение; это человек, который не боялся брать на себя ответственность и принимать решения. А это редкая добродетель для наших управленцев особенно, к сожалению, для Министерства обороны. Это мой личный взгляд, но я думаю, что если бы убрать из Министерства обороны министра и остальных заместителей — это было бы менее ощутимой потерей, чем потеря одного Гаврилюка", — говорит член оборонного комитета.

Он добавляет, что сначала Гаврилюк действительно занимался закупками, но затем, дойдя до должности первого зама, его спектр ответственности значительно расширился. По словам Рахманина, Гаврилюк не боялся принимать решения, которые могли быть противоречивыми, непопулярными, но нужными.

"Он (Гаврилюк — Ред.) руководил Министерством обороны, тем чем должен заниматься непосредственно министр. Так или иначе можно относиться к Рустему Энверовичу (Умерову — Ред.), но министерством он не руководил и не руководит", — подчеркнул Рахманин.

По словам нардепа, генерал-лейтенанту Гаврилюку удавалось находить общий язык с Генштабом и, в частности, Вооруженными силами, с чем нередко возникают проблемы у гражданских.

Напомним, журналистка и член Общественного антикоррупционного совета (ГАР) при Минобороны Татьяна Николаенко предполагала, что причиной увольнения Гаврилюка мог стать его конфликт с Умеровым. Следует отметить, что за последний год должности лишились сразу нескольких значимых лиц в Минобороны. В частности, Дмитрий Клименков, бывший заместитель Умерова и занимавшийся закупками вооружения.

Что касается закупок для армии, то начало года запомнилось резонансным скандалом вокруг переформатирования АОЗ — агентства, которое должно заниматься оборонными закупками. Наконец, пост руководителя АОЗ занял Арсен Жумадилов. Решение не продлевать контракт с Мариной Безруковой принял Рустем Умеров, что вызвало бурную реакцию общества. Впрочем, после обмена обвинениями скандал исчез из публичной плоскости.