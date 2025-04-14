Хотят производить 500 "шахедов" в день. Авиаэксперт оценил возможности россиян

Производство ударных дронов налажено в трех областях РФ

Россияне могут ежедневно производить 85-90 ударных дронов типа "Шахед", однако большее количество вызывает очень большие вопросы по комплектации и физическому производству. Кроме того, влияют западные санкции, из-за которых прекратилось сотрудничество РФ с высокотехнологичными компаниями Европы и Америки.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Он объяснил, как украинские Силы обороны противодействуют врагу.

— Я анализирую количество "шахедов", которые они запустили по нам за период. И я вижу этот рост к возможности производства 85-90. Они [россияне] не накапливают их на складах, а накопления на промежуточных складах — это просто логистические элементы для дальнейшего их распространения в разные точки запуска, — говорит авиационный эксперт.

По его словам, противник производит фюзеляжи дронов на заводе "Алабуга" возле Елабуги, заводе "Купол" в Ижевске и выполняет там какую-то начальную сборку. Затем эти комплекты отправляют в Ленинградскую, Московскую и Рязанскую области, где в торговых центрах, из которых выехали владельцы (а это в основном иностранные компании), происходит сборка "шахедов".

— Что касается возможности увеличения количества производства "шахедов" — там начинаются проблемы. Россияне заявили о своем плане довести производство до 500 "шахедов" в сутки. Но возможности роста я не вижу. Я не вижу ни с точки зрения комплектации, ни с точки зрения самого физического производства, включая фюзеляжи.

У них был запроектирован еще один завод в Казани, который должен заняться этим вопросом. Для запуска этого завода оборудования не хватает, комплектующих не хватает, все сроки откладывают ближе к 2030-м годам. Поэтому я не вижу возможности россиян в короткие сроки (даже до конца этого года) увеличить производство "шахедов" до 500 в сутки из-за комплектации, — говорит аналитик.

Он пояснил, что россияне использовали комплектующие американской компании Texas Instruments, немецкие детали, французскую оптику и еще очень много того, на что наложены санкции.

— Россияне постоянно кричат, что у них из-за санкций ничего не получается. И им не хватает даже китайской, иранской комплектации, чтобы обеспечивать производство, которое у них сейчас. Там постоянные сбои, и мы видим, что у них нет регулярности в количестве "шахедов", которые они запускают, особенно в последнее время, — говорит авиаэксперт.

Он также коснулся вопроса логистики организации пусков.

— Они увеличили количество точек, с которых запускают дроны. Пытаются запускать по старой схеме — это контейнер на пять "шахедов". Соответственно нужен персонал, умеющий это делать. Надо все запрограммировать, выставить на позицию, запустить. Мы довольно серьезно занимаемся вопросом — пытаемся обнаружить точки пуска и остановить это: бить по складам, по цепочке поставок "шахедов", по линиям и точкам пуска. Иногда что-то удается, иногда не удается и об этих ударах не всегда даже сообщается, — подытожил Константин Криволап.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу ", что означает первый этап смены войны.