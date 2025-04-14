Девять пропусков. В Набсовете НСТУ завелся ярый прогульщик: какая судьба его ждет

"Телеграф" получил информацию о пропусках заседаний со стороны Бобыренко

Известный исследователь телевизионных аудиторий Орест Белоскурский обратил внимание, что один из членов Наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НС НСТУ) Виктор Бобыренко отсутствовал на заседаниях девять раз. При этом, в правилах указано, что члена Наблюдательного совета лишают должности за три и более "пробела". Однако сделано этого не было.

Главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов обратился с запросом в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы получить ответы на ряд вопросов по данному поводу.

В обратном заявлении было указано, что Орест Белоскурский действительно направлял к ним свое обращение и получил на него ответ.

Наше издание поинтересовалось также, может ли Нацсовет по телевидению и радиовещанию подтвердить или опровергнуть информацию о пропусках заседаний со стороны Бобыренко.

"Чтобы получить достоверные официальные данные, Национальный совет направил письмо председателю Наблюдательного совета НСТУ Светлане Остапе с просьбой предоставить информацию о посещение заседаний членами надзорного органа в течение 2020–2025 гг., в частности и В. Бобыренко", — говорится в ответе.

Нам также сообщили, что из протоколов заседаний Наблюдательного совета подтверждается информация, что Бобыренко пропустил 9 заседаний Нацсовета на протяжении 2020-2025 годов. При этом, в протоколах не указана причина его отсутствия. В связи с недостающей информацией, Нацсовет обратился к председателю НСТУ за этими данными. Однако пока ответ не был получен.

"Телеграф" интересуется в своем запросе, будет ли Нацсовет по телевидению и радиовещанию принимать решение о прекращении полномочий члена НСТУ Бобыренко.

"Национальный совет всегда действует на основании, в пределах полномочий и способом, что предусмотрены Конституцией и законами Украины. В случае подтверждения информации, что член Наблюдательного совета НСТУ В. Бобыренко без уважительных причин отсутствовал на трех заседаниях Наблюдательного совета НСТУ вопреки требованию пункта 9 части первой статьи 10 Закона Украины "Об общественных медиа Украины" будет принято соответствующее решение", — ответили нам.

При этом, в ответе "Телеграфу" было указано, что Национальный совет не наделен полномочиями следить за деятельностью Наблюдательного совета НСТУ.

"Однако при наличии информации в Наблюдательной советы о количестве безосновательных пропусков заседаний ее членами, Наблюдательный совет должен был самостоятельно, в соответствии со своими обязанностями, реагировать на такую ​​ситуацию и инициировать перед Национальным советом рассмотрение вопроса о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, нарушившего нормы Закона", — подчеркнули в ответе.

Именно Наблюдательный совет общественного вещателя неоднократно отмечал важность прозрачности и беспристрастности в своей деятельности. Потому возникает вопрос, а почему не в данном случае?

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скандальный народный депутат Украины Вадим Столар оказался в топе прогульщиков Верховной Рады.