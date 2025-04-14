США останутся в НАТО? Альянс купил военную систему у компании друга Трампа

Похожая система работает также в Украине

Североатлантический альянс приобрел военную систему с искусственным интеллектом у американской фирмы Palantir, владельцем которой является известный поклонник Трампа. Новая разработка объединяет данные из разных источников и помогает командирам лучше понимать, что происходит на поле боя.

Контракт был подписан в то время, когда будущее участия США в НАТО под вопросом из-за жесткой позиции Трампа относительно расходов европейских стран на оборону. Об этом говорится в материале FT.

Система называется Maven Smart System и уже через 30 дней начнет работать для нужд НАТО. Контракт был заключен за рекордные шесть месяцев, что, по словам Альянса, является "одним из самых быстрых процессов в истории НАТО".

Владелец Palantir Питер Тиль активно поддерживал Трампа на выборах 2016 года и помог продвижению Джея Ди Венса на пост кандидата в вице-президенты. Как сообщает FT, его компания с 2009 года получила от правительства США контракты на сумму свыше 2,7 миллиарда долларов, из которых 1,3 миллиарда – от Министерства обороны.

Американские военные уже используют схожую систему. В прошлом году они продлили контракт на технологию Maven еще на пять лет почти за 100 миллионов долларов. Похожая система работает и в Украине.

"Инновации – это основа наших боевых возможностей", – заявил генерал Маркус Лаубенталь, начальник штаба НАТО в Бельгии. По его словам, новая система поможет быстрее анализировать данные и принимать решения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что идеолог "Темного Просвещения" просит Трампа основать "Город свободы" в Гренландии. Одним из идеологов этого философского течения, выступающего против демократии, эгалитаризма и прогрессивной модели общества, является Питер Тиль.