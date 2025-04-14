Наставил на работников ТЦК ружье и уехал. Все подробности побега мужчин с блокпоста Одесщины (видео)

Фигурантов уже задержали

В Одесской области мужчина угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) оружием. Видео инцидента быстро завирусилось в сети. Полиция уже рассказала подробности происшествия.

"Телеграф" связывался с правоохранителями, чтобы уточнить данные инцидента. Впоследствии в пресс-службе отметили, что на одном из блокпостов Одесщины неизвестный мужчина угрожал работникам ТЦК, наставив на них дуло ружья.

"На одном из блокпостов в Сафьяновской общине военнослужащими Измаильского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки были остановлены для проверки двое мужчин. Последние не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили", — говорится в сообщении.

Через несколько минут к блокпосту подъехал автомобиль, водитель которого угрожал военным огнестрельным оружием. Он требовал, чтобы его товарищи сели в машину, что они и сделали. После этого мужчина уехал с места инцидента.

Однако полиция быстро нашла всех троих. Мужчина, угрожавший оружием, оказался местным жителем. Его задержали. Дома у фигуранта нашли автомобиль, ружье, карабин с глушителем и почти 160 патронов.

Задержанному уже сообщили о подозрении в препятствовании работе военных. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Луцком ТЦК нашли мертвым председателя ВЛК. Полиция устанавливает все обстоятельства смерти.